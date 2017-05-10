У центрі Києва вандали пошкодили квіткові композиції до "Євробачення"

В Києві на Майдані Незалежності невідомі зруйнували квіткову композицію, виконану до пісенного конкурсу Євробачення 2017.

Про це повідомляється на сторінці КО "Зеленбуд" у Facebook.

У свою чергу, голова Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга додав, що руйнування квіткової композиції є наслідком "невисокого культурного рівня окремих представників нашої громади".

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Також Гаряга додав, що невідомі вандали розпорошили інсталяцію з рослин на місці пам'ятника Леніну. "Дуже хочеться подивитись цим людям в обличчя і запитати яку ж вони переслідували мету...", - додав голова РДА.

Зазначимо, що тиждень тому кам'яний п'єдестал на бульварі Шевченка вкрили живими рослинами розмарину та м'яти в рамках інсталяції "Ритуал природи" мексиканської художниці Іси Каррільо.

Як зазначили у "Зеленбуді", на разі квіткова композиція на Майдані Незалежності відновлюється.

У Фонді "Ізоляція", за ініціативи якого була зроблена інсталяція на постаменті колишнього пам'ятника Леніну також повідомили, що вона буде відновлена й триватиме, як і планувалося, до 17 травня.