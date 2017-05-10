У Києві влаштували велике "перевдягання" Батьківщини-матері у 14 національних костюмів (відео)

У Києві з нагоди пісенного конкурсу Євробачення-2017 влаштували велике "перевдягнення" Батьківщини-матері. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

14 традиційних українських костюмів напередодні транслювали на самому пам'ятнику. Світлове шоу тривало протягом семи хвилин, його було видно практично з усіх куточків столиці. Для показу організатори акції відібрали найкращі візерунки та моделі вишиванок, які б передали унікальність та автентичність української культури всіх регіонів.

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Показ став найбільшим 3D-мепінгом в Україні. Це такий напрямок аудіовізуального мистецтва, коли 3D-проекція скеровується на фізичний об'єкт з врахуванням його геометрії та місця розташування.

Перевдягнуту у вишиванки Батьківщину-матір внесли до книги рекордів України. Бо ця проекція обігнала попередню на Софійському соборі на шість метрів у висоту і склала 53 метри.