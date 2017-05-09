Кличко привітав ветеранів і поспілкувався з ними у неформальній атмосфері

Київський міський голова Віталій Кличко привітав ветеранів-киян із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та поспілкувався з ними в неформальній атмосфері під час святкового обіду.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Ми ніколи не думали, що мрія про мир у нашій державі буде знову настільки актуальною. Я впевнений, що сьогодні найголовніше для кожної української родини, для кожної матері, чий син захищає нашу землю, аби мир запанував у нашій державі, а її захисники повернулися додому. За перемогу і за мир!» - сказав Кличко, проголошуючи тост до ветеранів.

Мер Києва також привітав із днем народження киянку Серафиму Селіванову, якій сьогодні виповнився 91 рік. Вона - ветеран тилу, під час Другої світової працювала на підприємстві, яке забезпечувало охорону залізниці.

За створену святкову атмосферу для ветеранів Кличко подякував організаторам обіду – київським рестораторам.

«Це добре, що є соціально відповідальний бізнес, який долучився до вшанування ветеранів, допоміг створити для них душевну атмосферу. І всі ветерани дуже задоволені», - наголосив мер.

Сьогодні зранку Кличко разом із керівництвом держави взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та поклав квіти до могили Невідомого солдата на Алеї Воїнської Слави.