День перемоги: що відбувається у Києві 9 травня (відео)

У День перемоги над нацизмом 9 травня у Києві та інших містах України запланована хода під назвою "Безсмертний полк" – акції, яку проводять у Росії щороку у цей день.

У Службі безпеки України заявили, що не мають підстав її заборонити, але правоохоронці вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

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Як повідомлялося, у Києві поблизу Площі Слави, куди о 10 ранку має прибути президент Петро Порошенко, 9 травня правоохоронці здійснюють безпрецедентні заходи безпеки.

На виході зі станції метро "Арсенальна", у підземному переході, вздовж дороги аж до самої Площі Слави чергують багато представників Національної гвардії й поліції. Встановлено огорожі та рамки металошукача.