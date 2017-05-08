У Києві пройшов фестиваль Comic Con (фото, відео)

У Києві в Українському домі 6 і 7 травня пройшов фестиваль Comic Con. На фестивалі відбулися перші в Україні покази фільмів "Король Артур: Легенда Меча" і "Чужий: Заповіт", а також презентація "DC comics" українською.

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Учасники Comic Con 6 травня пройшли Хрещатиком, тим самим ознаменувавши відкриття третього Kyiv Comic Con, передає Hromadske. В цьому році косплей-дефіле пройшло в таких категоріях: комікси та художня література, фільми та мультфільми, аніме і манга, відеоігри та дитяче дефіле.

Варто нагадати, що вчора в Києві також відбулася офіційна церемонія відкриття " Євробачення-2017.