У Києві відкрили наземну частину Поштової площі та скульптурну композицію на честь засновників міста

Київський міський голова Віталій Кличко відкрив після реконструкції наземну пішохідну частину Поштової площі, де також встановлена скульптурна композиція, яка символізує засновників столиці.

На верхній частині пішохідної зони Поштової площі, яка виходить на Володимирський узвіз, міський голова відкрив скульптурну композицію авторства київського митця Володимира Журавля. Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинки, прообрази Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либіді – які запускають паперові кораблики Дніпром.

«Вони граються корабликами на карті міста. Можна там постояти, розглядаючи карту, подивитися на те, яким став Київ», – наголосив міський голова.

На карті позначені цікаві для туристів місця: пам’ятники, церкви, парки тощо. По периметру можна прочитати українською й англійською фрагмент з «Повісті временних літ» Нестора-літописця про заснування Києва.

Віталій Кличко зазначив, що після відкриття «дитячого» пам’ятника у столиці може з’явитися нова традиція для молодят, які хочуть дитину конкретної статі: приїхати на Поштову та потерти фігурку хлопчика або дівчинки. «Якщо потерти одночасно двох хлопчиків, то точно буде двійня», – пожартував мер.

На Поштовій площі розширили прогулянкову зону та облаштували крім центрального прохід з тротуарної частини Володимирського узвозу через новий оглядовий майданчик.

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На площі вже працює фонтан, облаштовані клумби та газони, висаджені молоді дерева. Поштова площа також є однією з п’яти офіційних фан-зон «Євробачення-2017», тому там можна буде переглянути трансляцію офіційних заходів конкурсу. А з наступного тижня з причалів поруч можна буде вирушити до МВЦ на річковому трамвайчику.

«Поштова уже давно стала улюбленим місцем відпочинку киян. Це один із прикладів того, яким має бути Київ – одночасно модерний та старовинний. Я дуже радий, що, як і обіцяли, ми завершили реконструкцію наземної пішохідної частини Поштової площі. І сьогодні ми її відкриваємо. Це один зі знакових об'єктів для нас», – зазначив міський голова.

До Поштової площі Віталій Кличко спустився фунікулером. Біля верхнього виходу мер оглянув першу встановлену в Києві автоматичну вбиральню. Вона стилізована під старовинну тумбу для афіш і не псує зовнішнього вигляду міста. Втілювати проект допомагають французькі фахівці.

Всередині кабіна повністю автоматизована. Після використання унітаз та підлога дезінфікуються, щоб прийняти наступного відвідувача. Цей процес займає одну хвилину. Вартість послуги складає 1 гривню, яка йтиме на оплату комунальних послуг.

До кінця року у столиці планують встановити 10 таких кабін. На їх встановлення місто не витрачатиме жодної копійки, оскільки це інвестиційний проект. За словами представника інвестора, витрати на встановлення компенсують за рахунок розміщення реклами на вбиральні.

Віталій Кличко зазначив, що за останні роки велика кількість громадських туалетів, які передали приватним структурам, припинили працювати, там відкрили різноманітні заклади.

«Зараз ми через суди повертаємо ці приміщення у власність міста. А до кінця року ми плануємо встановити 10 таких нових сучасних туалетів, хоча насправді Києву потрібні сотні подібних вбиралень», – зазначив мер у коментарі журналістам та закликав киян дбайливо ставитися до нових споруд та не псувати їх.