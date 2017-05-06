На Київщині перекрили канал контрабанди психотропів, які в Україну відправляли поштою

На Київщині правоохоронці ліквідували канал контрабанди психотропів. Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, сімейна пара замовляла за кордоном оптові партії наркотиків, які переправлялися в Україну поштою.

«Психотропи продавалися у Києві та Київській області за допомоги спеціальних «закладок». Гроші за наркотики покупці перераховували розповсюджувачам на карткові рахунки одного з банків», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали наркоторгівців у Білій Церкві під час отримання чергової партії товару – 200 пігулок «екстазі».

Під час проведення санкціонованих обшуків у затриманих вилучили ще приблизно 2 кг контрабандно ввезених наркотиків, електронні ваги, платіжні картки та полімерні пакети.

За фактом контрабанди психотропів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.