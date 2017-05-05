Кличко перевірив станцію метро "Лівобережна", яку відкрили після реконструкції

Київський міський голова Віталій Кличко перевірив станцію метро «Лівобережна» після завершення ремонтних робіт, проінспектував облаштування території навколо Міжнародного виставкового центру та зазначив, що місто виконало свої зобов’язання щодо підготовки до «Євробачення-2017» на всі 100%.

Віталій Кличко оглянув станцію метро «Лівобережна», де був проведений ремонт східного та західного вестибюлів. Тут, зокрема, замінили сигналізацію, встановили енергозберігаюче освітлення, замінили облицювання, оновили пасажирську автоматику та вентиляцію, встановили нову огорожу. Також були проведені роботи для організації безбар’єрного простору.

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«Я раніше говорив, що ремонт на «Лівобережній» не був закінчений, і роботи тут завершилися лише вчора. Станція побудована 50 років тому. І ми через конструктивні особливості не змогли здійснити її повну реконструкцію. Однак ті роботи з оновлення станції, які ми зробили, виконані якісно, з використанням сучасних матеріалів та з урахуванням пропозицій активістів. І все виконано за графіком у стислі терміни. Через ремонт ми не призупиняли роботу станції, що створило певні незручності пасажирам. І я вдячний киянам та гостям за розуміння», – сказав Віталій Кличко.

Під час інспекції станції Віталій Кличко також поспілкувався з людьми з особливими потребами, які зазначили, що станція облаштована всіма необхідними засобами для комфортного пересування людей на візках.

Мер столиці також оглянув облаштування території навколо МВЦ. Тут вже повністю завершені роботи з капітального ремонту вул. Митрополита Шептицького, на якій було влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття та проведені роботи з нанесення дорожньої розмітки. Також завершено повний комплекс робіт із асфальтування й на вул. Раїси Окіпної. Зараз там завершують нанесення дорожньої розмітки, встановлюють пішохідне огородження та озеленення. Окрім того, в експлуатацію запущено нові світлофори.

Міський голова також оглянув нову набережну на Микільській Слобідці та оновлений сквер, де висадили дерева та кущі, розбили клумби та встановили нові лави і нові сучасні смітники.

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«Я чув багато критики щодо того, чи варто було вкладати кошти у облаштування скверу, набережної, нових клумб. Однак я хочу наголосити: «Євробачення-2017» у Києві закінчиться, а вся інфраструктура залишиться для киян», – підкреслив Віталій Кличко після інспекції.

Мер столиці наголосив, що ті вимоги, які поставили перед Києвом організатори конкурсу, місто виконало.

«Під час інспекції я поспілкувався з людьми, і не зустрів жодного незадоволеного мешканця. І я впевнений, що і кияни, і гості, які відвідають «Євробачення-2017», отримають задоволення не лише від музики, а й від нашого міста», – підкреслив Віталій Кличко.