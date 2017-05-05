Кличко відкрив світломузичний фонтан на Майдані Незалежності

Київський міський голова Віталій Кличко відкрив після реконструкції фонтанний комплекс «Малі» та «Великі» чаші на Майдані Незалежності, який не працював три роки.

«Київ зустрічає гостей «Євробачення», наше місто стає європейською музичною столицею-2017 року. І сьогодні ми запускаємо світломузичний фонтан. Це також символічно. Ми запустили в Києві уже 5 фонтанів. Дуже важливо, щоб наше місто з кожним днем ставало затишним, комфортним, привабливим для кожного киянина та гостей, які приїжджають до столиці», – зазначив Віталій Кличко.

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Фонтан, пошкоджений під час Революції Гідності, фактично був зроблений заново. Під час реконструкції замінили насосне обладнання, проклали нові мережі, замінили гранітні елементи, огороджуючі конструкції, встановили автоматику. Фонтан буде оснащений і системою відеонагляду – 10-ма камерами відеоспостереження.

Під час реконструкції встановлено 75 насосних агрегатів, 18 акустичних систем, понад 600 світодіодних світильників. Висота найвищого струменя води «Великого» фонтану – до 35 метрів, в центрі «Малих» фонтанів – 15 метрів. Більшість встановленого при реконструкції обладнання – українського виробництва. Але насоси та деяке обладнання – з Німеччини та Данії.

Фонтан світло-музичний. Тут гратиме в основному класична музика та композиції, які обрали кияни під час голосування, що тривало в квітні.

Фонтан працюватиме щодня крім понеділка (санітарний день). А світло-музичне шоу чекає на киян і гостей міста з 21:00 до 23:00.