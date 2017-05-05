Чорний ринок крові у Києві сягає 90 тисяч літрів на рік - експерт

За офіційною статистикою в Києві на рік збирають 10 тисяч літрів крові, але з урахуванням населення в Києві обсяги донорської крові оцінюються в 100 тисяч літрів. Про це в інтерв'ю "Цензор.нет" заявив депутат Київради, член комісії з питань охорони здоров'я і соцзахисту, Олександр Пабат. За його словами, різниця в 90 тисяч літрів – це обсяги чорного ринку.

«Ця кров проходить безпосередньо в лікарнях, і ніде не враховується – пацієнт задоволений, що йому врятували життя, донор задоволений, що йому безпосередньо заплатили, головлікар задоволений, тому що поклав відсоток собі в кишеню. Незадоволені тільки ми, тому що ми не знаємо якість крові, яку влили людині. Поки держава не почне адмініструвати це зі свого боку, буде бардак. Коли Україна підписала угоду про Асоціацію з ЄС, один з ключових пунктів угоди – система захисту від вірусів. У Києві сьогодні ніякі стандарти по крові не дотримуються. У тому ж Харкові ситуація набагато краще. Нещодавно в Києві працювали європейські експерти і на моє запитання, що можна зробити з Центром крові, сказали, що його простіше підірвати», - підкреслив він.

Він зазначив, що вартість будівництва центру крові на 20 ліжок за всіма стандартами – це 2 млн євро.

«Моя думка – потрібно приводити міжнародні компанії, які працюють за стандартами і які можуть інвестувати в лабораторний контроль. В Європі зараз кров дуже подорожчала, і міжнародні компанії готові заходити в Україну, але їм не дозволяє законодавство. На території СНД всі змінили законодавство, крім Білорусі та України. Ідеально – це коли донор є в базі, у нього в телефоні стоїть додаток, за яким ми його контролюємо надсилаємо опитувальники, що він їв, контролюємо спосіб життя, дієту, людина здає плазму двічі на тиждень і їй за це добре платять», - пояснив експерт.

Він підкреслив, що зараз у місті немає єдиної бази донорів - у кожній лікарні своя база.

«У всіх головних лікарів є свій список донорів, які викликаються у разі необхідності, і родичі купують кров, хоча за законом їх має забезпечувати держава. Моя думка - ринок має бути відкритим. Немає в наявності крові - я повинен знати, де її придбати. Не на чорному ринку, де ніхто ні за що не відповідає, а в банку крові, де всі донори проходять жорсткий контроль», - заявив Пабат.