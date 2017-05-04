Кличко відкрив Євромістечко на Хрещатику

Київський міський голова Віталій Кличко взяв участь у церемонії відкриття офіційного містечка «Євробачення» Eurovision Village на Хрещатику - найбільшої фан-зони пісенного конкурсу.

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«Я вітаю всіх у нашому Євромістечку! Нарешті ми починаємо заходи і Київ стає європейською музичною столицею – сказав Віталій Кличко. – Кожен, хто прийде сюди, зможе подивитися трансляції з головної локації «Євробачення», відчути атмосферу свята та отримати багато позитивних емоцій! Впевнений, що ті, хто приїде до нас в гості, не хотітимуть від’їжджати, та розказуватимуть потім вдома про найкраще місто в світі – Київ», - звернувся мер до глядачів церемонії.

Директор пісенного конкурсу від Європейської мовної спілки Надя Буркгардт привітала Україну та Київ із початком проведення «Євробачення» та відзначила, що цьогорічне Євромістечко на Хрещатику є найбільшою в історії конкурсу фан-зоною.

Містечко на Хрещатику простягнулося від перетину з вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної. Одночасно на його території може перебувати близько 12 000 осіб. А протягом кожного дня - до 20 000 гостей конкурсу.

Протягом тижня «Євробачення» тут відбудуться виступи українських та іноземних артистів, дискотеки, розважальні шоу та багато інших заходів. На двох великих екранах будуть трансляції наживо з головної арени конкурсу.