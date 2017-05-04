Столичні медики готові надавати висококваліфіковану допомогу під час проведення "Євробачення-2017" - КМДА

Столичні медики готові надавати висококваліфіковану допомогу під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, під час проведення «Євробачення» буде організовано роботу медичних пунктів, чергування лікарсько-сестринських бригад, медичних патрулів, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичних волонтерів тощо для найкращого забезпечення мешканців і гостей столиці якісною медичною допомогою.

«Заклади охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу, працюватимуть відповідно до графіку чергувань – цілодобово. Додатково організовано проведення консультацій, консиліумів, створено резерв життєво необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення», – повідомив Микола Поворозник.

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За інформацією профільного Департаменту, бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги в разі необхідності можна викликати цілодобово за телефоном 103. Прийом та опрацювання викликів здійснюватиметься в режимі реального часу від операторів стаціонарного та мобільного зв’язку, ліній безпосереднього зв’язку з аварійно-рятувальними службами міста. Додатково створено 4 робочих місця для операторів зі знанням англійської, німецької, французької та іспанської мов.

«Під час заходів у Києві вдень працюватимуть 184 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, а з 21:00 до 07:00 – 125 бригад. Лікарі «швидких» відпрацьовують виклики на автомобілях типу В і С, що відповідає міжнародним стандартам. На автомобілях встановленні відеореєстратори та GPS-навігатори для забезпечення прибуття бригад на місце в найкоротший термін», – наголосив заступник голови КМДА.

Він додав, що в столиці цілодобово працюють пункти невідкладної медичної допомоги: 29 – для дорослих, 19 – для дітей, а також 12 травматологічних пунктів для дорослих і 2 – дитячих. Спеціалізовану невідкладну медичну допомогу можна отримати в двох отоларингологічних, у двох офтальмологічних та двох стоматологічних кабінетах.

У Департаменті охорони здоров’я повідомляють, що за довідками про номери телефонів і місцезнаходження травматологічних і пунктів невідкладної медичної допомоги можна звертатися цілодобово за телефонами: 103, 1503, 1583.

Також у столиці працює консультативно-інформаційна служба «Здоров’я». Так, зателефонувавши за телефоном 1583 можна цілодобово та безкоштовно отримати пораду лікаря.

Наразі розроблений план взаємодії із аварійно-рятувальними службами міста на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Кількість, режим роботи, дислокація медичних пунктів, лікарсько-сестринських бригад, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичних патрулів, медичних волонтерів узгоджено з організаторами заходів.

«Впевнений, свято музики пройде у нашому рідному місті без неприємних ексцесів. Столичні медики готові до надання допомоги всім, хто її потребуватиме, вчасно та в повному обсязі», – запевнив Микола Поворозник.