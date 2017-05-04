У Києві "райдужну" Арку дружби народів дофарбують українським орнаментом - Кличко

​Арку дружби народів завершать оздоблювати, прикрасивши фрагментом орнаменту. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «1+1».

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«Громадські організації подали заявку, щоб тимчасово оздобити Арку дружби народів кольорами веселки. Дехто почав казати, що це, нібито, якась не така символіка, натякаючи на певні організацій, – сказав мер. – У мене є фотографія 2010 року, коли арку підсвічували різними кольорами, і ні в кого не виникало зауважень. Ми знайшли компроміс. На тій ділянці, яка залишилася незавершеною, розмістять фрагмент українського орнаменту. Ніяких конфліктів не буде», – підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Києва активісти "Правого сектору" і "Свободи" зупинили роботи з розфарбування Арки Дружби народів. У ПС вважають, що таке прикрашання арки - прихована пропаганда ЛГБТ.