До Дня Києва в столиці буде відкритий парк "Наталка" на Оболоні - Кличко

До Дня Києва в столиці буде відкритий реконструйований парк «Наталка» на Оболоні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, який сьогодні проінспектував хід робіт у парку.

«Продовжуємо оновлювати і робити гарнішим наше місто. Сьогодні навідався на Оболонь у парк «Наталка», перевірив як там тривають роботи. Все добре! До Дня Києва відкриємо найкращий парк столиці», – зауважив столичний голова.

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Віталій Кличко запевнив, що повністю оновлений парк буде гарним і комфортним, та не гіршим за відомі європейські парки.

«І такими робитимемо всі зелені зони міста. Парк «Наталка» – моя особлива амбіція», – підкреслив Віталій Кличко.

Він нагадав, що свого часу пообіцяв оболонцям повернути територію парку, яку минула влада віддала під забудову.

«І ми відсудили зелену зону, разом із громадою облаштували першу чергу парку. А тепер зробимо найкращу і взірцеву зону відпочинку, де буде приємно і гуляти, і активно відпочивати, і куди кияни з гордістю водитимуть гостей міста», – додав Київський міський голова.