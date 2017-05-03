Київський велотрек відкриють 20 травня - Кличко

Роботи з реконструкції велотреку йдуть за планом і він буде відкритий 20 травня. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

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Віталій Кличко зауважив, що сьогодні він із спортсменами-велосипедистами, представниками громадськості, міської влади та комунальних підприємств, відповідальних за реконструкцію велотреку, перевірив що вже зроблено і як тривають роботи. При цьому, запевнив мер, роботи йдуть повним ходом.

«Рухаємося за графіком і планом», – наголосив Віталій Кличко.

За його словами, зараз триває благоустрій прилеглого скверу, який був поєднаний у єдиний простір із територією велотреку. Окрім того, зауважив мер Києва, триває оздоблення приміщень на велотреку, благоустрій навколо його чаші.

«Як я і анонсував, 20 травня відбудеться свято відкриття оновленого Київського велотреку. Як раз символічно відзначимо початок велосезону», – підкреслив Віталій Кличко.