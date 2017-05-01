У "Правому секторі" озвучили свої варіанти вирішення питання з Аркою Дружби народів у Києві (відео)

"Правий сектор" запропонував свої варіанти розфарбування Арки Дружби народів у Києві. Про це розповів прес-секретар організації Артем Скоропадський, передає InfoResist.

Читайте такожАрку дружби народів до Євробачення зроблять веселковою (фото)

"У середу буде зустріч з Олексієм Рєзніковим (заступник голови КМДА — УНІАН.). Ми вже запропонували перефарбувати або у національні орнаменти, або в національні орнаменти країн Європи, які беруть участь у конкурсі (Євробаченні – УНІАН.). Але жодні роботи вестися не будуть до того моменту, поки не буде прийнято рішення", – заявив Скоропадський.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Києва активісти "Правого сектору" і "Свободи" зупинили роботи з розфарбування Арки Дружби народів. У ПС вважають, що таке прикрашання арки - прихована пропаганда ЛГБТ.