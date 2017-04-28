У Києві можуть перейменувати 11 вулиць, у переліку - Інтернаціональна площа та Дніпропетровське шосе

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила перейменування 11 вулиць. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Так, планується перейменувати вул. Красноводську на вул. Хотинську (Подільський район), вул. Дніпродзержинську - на вул. Кам’янську (Дарницький район), вул. Миколи Лебедєва - на вул. Юрія Поправки (Дніпровський район).

Також погоджено перейменування 5 вулиць у Солом'янському районі, зокрема, вул. Ярослава Галана - на вул. Августина Волошина, вул. Дніпропетровську - на вул. Новокодацьку, вул. Краснодонську - на вул. Кучмин Яр, вул. Лебедєва-Кумача - на вул. Миколи Голего, вул. Соціалістичну - на вул. Левка Мацієвича.

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У Шевченківському районі збираються перейменувати три вулиці: вул. Молдавську - на вул. Героїв-вогнеборців, вул.Тимофія Шамрила - на вул.Парково-Сирецьку, вул. Ежена Потьє - на вул. Антона Цедіка.

Крім того, нову назву — пров. Бориса Шахліна — може отримати пров. Горького у Голосіївському районі. Планується перейменувати Дніпропетровське шосе на Дніпровське шосе, площу Інтернаціональну - на площу Валерія Марченка, а провулку Краснодонському дати історичну назву — пров. Кучмин Яр.

«Дане рішення сприятиме демократизації українського суспільства та його просування на шляху до європейських цінностей, а також вшанування пам'яті видатних діячів та відображення у топоніміці столиці основних подій боротьби українського народу за незалежність», - заявили у прес-службі.

Також Комісією визначено назви для 39 нових вулиць, 24 з яких у Голосіївському районі. Вони можуть отримати імена Назарія Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенка, Олександра Удовиченка, Сергія Шелухіна, Григорія Голоскевича, Феодосія Печерського тощо.

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Ще 15 нових вулиць розташовуються у Деснянському районі. Їм пропонується присвоїти імена Михайла Білинського, Василя Біднова, Родини Вороних, Ярослави Стецько, Григорія Косинки, Леся Танюка, Євгена Плужника, Іси Мунаєва тощо.

Всі перейменування пройшли громадські обговорення на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці «Е-МІСТО».

Далі рішення мають прийняти депутати на пленарному засіданні Київради.