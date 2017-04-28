Напередодні свят киянам нагадали, де у столиці можна смажити шашлики і не отримати за це штраф

Напередодні травневих свят КО «Київзеленбуд» нагадав, що в Києві облаштовані спеціальні місця для пікніка. У місті готові 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди) та огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.

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Як відомо, розпалювати багаття в лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання багаття в місцях, що не передбачені для цього, передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

Наводимо перелік зон відпочинку на території лісопаркових господарств, які входять до складу КО «Київзеленбуд».