На сайті КМДА створили петицію за збереження старовинної вулиці часів Київської Русі у Києві

В мережі набуває поширення петиція від творців документального історичного фільму «Україна. Повернення своєї історії» з закликом врятувати археологічні розкопки на Поштовій площі у Києві, де два роки назад знайшли вулицю часів Київської Русі. Відповідна петиція з’явилася на сайті КМДА.

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«Просимо мера Києва Віталія Кличка звернути увагу на те, що археологічні розкопки, які мають загальнонаціональне значення для України, опинились під небезпекою знищення. У зв'язку з Євробаченням на історичному місці хрещення Русі у річці Почайна пришвидшеними темпами добудовують торговельний центр, а культурні шари X-IX століття, які могли би мати революційне значення для науки, будівельники через декілька днів мають намір залити бетоном. Творча команда фільму «Україна.Повернення своєї історії» на чолі з автором фільму Акімом Галімовим, Директор Центру археології Києва при Інституті археології НАН України Михайло Сагайдак, кияни та все наукове товариство України турбуються про збереження історичної спадщини нашої держави та просять мера втілити плани щодо музеєфікації та подальшого дослідження старовинної вулиці часів Київської Русі», - ідеться у петиції.

Ініціатором петиції виступив автор фільму «Україна. Повернення своєї історії» Акім Галімов із творчою групою «1+1 Продакшн». Петицію вже підтримали відомі журналісти, блогери та науковці.

«В підземеллі Поштової ми знімали перший епізод програми «Таємний код віри», адже кращого місця побачити звичайний Київ тисячолітньої давності напевно не існує. Взагалі, коли займаєшся історичними проектами, з сумом розумієш скільки унікальних історичних пам'яток було знищено в різні часи - через ситуативні інтереси, ідеологічну чи політичну складову, гроші. Головне, що з часом ці причини втрачають актуальність, а сама історія - ні. Колись про торговий центр і про тих, хто його зводив - не згадають, в наших руках - зберегти те, що по-справжньому цінне», - прокоментував Акім Галімов на своїй сторінці у соціальній мережі.

Нагадаємо, «1+1 Продакшн» розпочав зйомки продовження документального історичного фільму «Україна. Повернення своєї історії». Стрічка, перша частина якої була презентована минулого року до 25-ї річниці Незалежності України, покликана розвінчати міфи та повернути українцям справжню історію. Цього разу команда проекту розслідуватиме таємницю зникнення останків представників князівської династії Рюриковичей з більшості їхніх поховань. Також однією з головних сюжетних ліній стрічки стане спроба відтворити справжнє обличчя великого київського князя Ярослава Мудрого. З цієї метою творці фільму намагатимуться розшукати та дослідити кістки Рюриковичей, які лишилися на території України.

Зйомки фільму проходитимуть у Львові, Луцьку, Чернівцях, інших містах України та навіть у Ватикані, Познані і Копенгагені.

Над виробництвом фільму працює творча група «1+1 Продакшн» під керівництвом Вікторії Лєзіної. Режисер – Дарія Саричева. Автори сценарію – Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Оксана Іванченко. Оператор постановник – Маркіян Канюка. Виконавчий продюсер – Володимир Андріюк.