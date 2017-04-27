У КМДА обіцяють відремонтувати уперше за 35 років естраду "Мушля" в Маріїнському парку

Літню естраду в Маріїнському парку, яку кияни називають «Мушлею», буде капітально реконструйовано до початку пісенного конкурсу «Євробачення-2017». На комплексну відбудову та технічне оснащення амфітеатру та сцени місто передбачило 2 мільйони гривень. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під часінспекції перебігу будівельних робіт у парку.

«Із початком теплих днів літня естрада стає місцем зустрічі і відпочинку багатьох киян. Тут щороку проходять «Київські літні музичні вечори», старші люди танцюють танго, діти демонструють свої таланти, тому наразі просто неможливо уявити Маріїнський парк без цього місця. Ми дуже вдячні нашим архітекторам, що в 1980-х роках вони побудували це надзвичайне місце. Однак тепер нам треба подбати про його комплексну реконструкцію», – повідомила Ганна Старостенко.

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За її словами, довгий час літня естрада перебувала в незадовільному стані: так, у результаті протікання даху в окремих її приміщеннях утворився грибок та пліснява, з’явились тріщини у стінах, прогини в підлозі сцени. Значна кількість дерев’яних лав амфітеатру прогнила, мережа живлення знаходилася в аварійному стані. Тому цьогоріч було виділено 2 мільйони гривень на її відновлення, яке, зокрема, передбачає і технічне оснащення сцени світлом та звуковою апаратурою.

«Наразі здійснено 70% – найбільш серйозні роботи вже закінчено: відремонтовано дах, здійснено внутрішні роботи тощо. Наступного тижня нас чекає облаштування «Мушлі», зокрема, заміна 800 лав амфітеатру», – зазначила Ганна Старостенко.