Оплатити проїзд зі знижкою у метро можна за допомогою безконтактної банківської картки
Платіжна система в столичному метрополітені прийматиме не тільки картки «Mastercard», а й банківської системи «Visa» та платіжної системи «Простір».
Безконтактні банківські картки відтепер можна застосовувати як проїзні або для передплати поїздок зі знижками. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час презентації запуску сервісу «MetroPass» у київському метрополітені.
«Ми активно розвиваємо Київ як «розумне місто», в якому інформаційні технології покращують життя людей. І ми раді, що бізнес бере активну участь у цьому процесі. Одним із пріоритетних напрямів нашої роботи є розвиток транспортної інфраструктури, де особливо важливі швидкість, комфорт і безпека розрахунків. Саме тому ми відходимо від жетонів і впроваджуємо рішення для безконтактної оплати, які відповідають найвищим міжнародним стандартам. Його запуск робить столицю ще більш зручною для киян і відкритою для гостей із усього світу», – зазначив заступник голови КМДА.
За його словами, платіжна система в столичному метрополітені прийматиме не тільки картки «Mastercard», а й банківської системи «Visa» та платіжної системи «Простір».
Відтепер кожен має можливість обирати тарифний план відповідно до своїх потреб. Пасажири, які користуються метро нерегулярно або менш як два рази в день, можуть зі знижкою передплатити поїздки та використовувати їх упродовж необмеженого часу. Чим більшу кількість поїздок буде придбано, тим нижчою буде вартість.
Так, 1-9 поїздок коштуватимуть 4 грн; 10-19 – 3,90 грн (-3% від початкової вартості однієї поїздки); 20-29 – 3,80 грн (-5%); 30-39 – 3,70 грн (-8%); 40-49 – 3,60 грн (-10%); понад 50 – 3,50 грн (-13%).
Також пасажири зможуть підключити до своїх безконтактних банківських карток безлімітні проїзні на місяць, або за півціни – на півмісяця. Для проїзних діятимуть такі тарифи: без ліміту на місяць – 300 грн; без ліміту на півмісяця – 150 грн.
Зауважимо, що пасажири, які користуються столичною підземкою нечасто, можуть і надалі оплачувати разові проїздки безпосередньо на жовтих турнікетах безконтактними картками «Mastercard».
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Передплатити поїздки чи підключити безлімітний проїзний для використання безконтактної картки «Mastercard» можна самостійно у платіжних терміналах і касах станцій.
До кінця травня поточного року ці опції будуть доступні на всіх станціях столичної підземки.
Нагадаємо, що рішення для безконтактних розрахунків у Київському метрополітені з’явилося в червні 2015 року. Тоді Київ став п’ятим містом у світі (після Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго і Бухареста), в якому оплата проїзду банківською карткою можлива безпосередньо на турнікеті в метро. Зараз безконтактні розрахунки банківськими картками «Mastercard» доступні на всіх 52 станціях Київського метрополітену, а також у Київському фунікулері, на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та у паркоматах Києва.
Довідково.
Щоб скористатися безконтактною карткою, необхідно спочатку активувати платіжний термінал, натиснувши зелену кнопку, піднести до нього картку з технологією безконтактної оплати «Mastercard». Після цього на екрані термінала з’явиться панель, де можна обрати опції – передплата поїздок чи проїзний. Далі необхідно обрати тариф, піднести картку до термінала і сплатити за проїзд.
Наразі передплатити поїздки, підключити до безконтактної картки «Mastercard» проїзний чи перевірити залишок поїздок на рахунку можна через платіжні термінали на центральних станціях київського метрополітену.