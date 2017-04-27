У Києві продовжили скандальний ремонт метро "Лівобережна": обіцяють зробити якісно

Ремонт вестибюлів станції столичного метро «Лівобережна» продовжено до 5 травня. Про це у Facebook повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

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«Лівобережна: ремонт вестибюлів триватиме до 5 травня. Щоб зробити ремонт якісно, нам потрібно ще декілька днів», - йдеться у повідомленні.

У метрополітені вибачилися за затримку.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що повністю оновлену станцію метро "Лівобережна" відкриють 1 травня. Якість ремонту станції обурила киян.

Ремонтні роботи на станції, які виконуються в рамках підготовки столиці до пісенного конкурсу «Євробачення-2017», розпочалися 18 лютого.

«Євробачення-2017» відбудеться у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті. Півфінал конкурсу заплановано на 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.