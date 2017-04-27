Кличко і голова МЗС Британії обговорили Євробачення та улюблену музику

Під час зустрічі у Лондоні з міністром закордонних справ Британії Борисом Джонсоном мер Києва Віталій Кличко подякував Об'єднаному Королівству за послідовну позицію в підтримці України та за те, що Британія розуміє виступає за посилення санкцій проти Росії.

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«Це сьогодні справді дуже важливо. Адже відчутні санкції, їх наслідки, зможуть зупинити Росію в її агресії проти України і від подальшої ескалації і загострення. Це важливо і тому, що якщо Росія не отримає сильної відповіді цивілізованого світу, тільки Україною її апетити не обмежаться», – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що Україна розуміє, що повинна досягти прогресу в перетвореннях і необхідних реформах. І зробити це якнайскоріше.

Також під час зустрічі Віталій Кличко з Борисом Джонсоном обговорили проведення пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться в Києві. Борис Джонсон цікавився, як готується Київ до зустрічі гостей, зауважив, що йому дуже сподобалася українська столиця, яку він відвідав два місяці тому.

На запитання Віталія Кличка, яку музику любить Борис Джонсон, міністр сказав, що йому подобається творчість учасниці цьогорічного «Євробачення» від Великобританії Люсі Джонс, а також іноді слухає «Hotel California» Eagles.

Мер і міністр обговорили і майбутній бій Володимира з британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться у Лондоні 29 квітня. Борис Джонсон пожартував, що незалежно від результату суботнього поєдинку відносини між Великобританією і Україною не зіпсуються.

У столиці Сполученого Королівства відбудуться зустрічі Віталія Кличка і з представниками політичних та ділових кіл, з українською громадою Лондона.