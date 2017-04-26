У перші дні травня завершиться реконструкція центральної частини Поштової площі - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко разом із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном проінспектував роботи з реконструкції Поштової площі та зазначив, що на початку травня роботи на центральній частині площі будуть завершені, а Дніпром почне курсувати річковий трамвай.

«Щовечора на Поштовій площі збирається велика кількість людей, які із задоволенням проводять тут вільний час. І я впевнений, що коли ми завершимо всі роботи на площі, вона стане справжньою перлиною столиці не тільки для киян, а й для туристів, які приїдуть до міста», – наголосив Віталій Кличко під час огляду робіт на Поштовій.

У свою чергу Володимир Омелян подякував Віталію Кличку за нову реконструйовану площу європейського зразка.

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«Вихід до Дніпра в районі річкового вокзалу завжди був проблемним і нетиповим для європейських столиць, але завдяки меру ми отримали сучасну площу та новий публічний простір в історичному серці Подолу», – зазначив Володимир Омелян.

Мер разом із міністром також оглянув один із відремонтованих річкових трамваїв, які почнуть свою роботу в перших числах травня та курсуватимуть між Поштовою площею і набережною біля МВЦ.

«І я сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не тільки під час «Євробачення». Ми плануємо, що він курсуватиме не тільки в межах столиці, а й сполучатиме Київ із іншими містами, зокрема, з Каневом, – наголосив Віталій Кличко. – До пісенного конкурсу ми запустимо 7 річкових трамваїв, а якщо навантаження буде великим – додамо ще 3», – розповів мер Києва.

На Поштовій площі вже завершене спорудження естакади та тунелю, перекладені інженерні мережі, влаштовано верхні шари дорожнього покриття, встановленні дорожні знаки та змонтована бар’єрна огорожа. Також на набережній Дніпра провели благоустрій і встановили сучасне вуличне освітлення.

Для повного завершення робіт першої черги, необхідно побудувати підземний пішохідний перехід через Боричів узвіз, завершити увесь комплекс інженерних мереж, відреставрувати Поштовий будинок, встановити пандус із Поштової площі на набережну Дніпра та пандус у бік Пішохідного мосту.