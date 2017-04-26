У Києві до Євробачення-2017 облаштують п'ять фанзон

У Києві під час пісенного конкурсу Євробачення-2017 облаштують п'ять фанзон. Вони працюватимуть вже з 30 квітня. Про це повідомила директор департаменту культури Київської міської адміністрації Діана Попова, передає "5 канал".

Як стало відомо, найбільші фанзони будуть на Софійській площі та Хрещатику. Там планують провести 11 концертів українських колективів. Зокрема, на Софійській площі організатори залишать для туристів і 100 найкращих писанок із великоднього фестивалю.

Місце для відкриття фанзони виборола й Національна оперета України. Там на киян та гостей столиці чекають театральні фестивалі. Також організатори підготували фанзону для поранених АТОвців. Її облаштують неподалік військового шпиталю – поблизу музею "Фортеця".

Ще дві фанзони розмістять на Поштовій та Троїцькій площах. Там відбудеться фестиваль української ретроспективи. Вхід на усі фанзони вільний.

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"Ми намагалися показати все різноманіття культурного шару, яке є в місті Києві. Саме тому в нас буде зроблено п'ять фанзон. Це є зони гостинності міста Києва, завдяки чому усі туристи зможуть ходити, повністю відкриваючи для себе нову Україну", – зазначила директор Департаменту культури КМДА.

Задля безпеки відвідувачів локацій пісенного конкурсу, усі повинні мати при собі документи, що посвідчують особу.

Як повідомлялося, в Києві 26 квітня через Євробачення майже на місяць перекриють Хрещатик.