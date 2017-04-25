Арку дружби народів до Євробачення зроблять веселковою (фото)

15:12, 25 квітня 2017
Київ
569

На арці зобразять веселку.

Арку дружби народів прикрасять до Євробачення / facebook.com/gennadiy.kurochka

До Євробачення-2017, яке пройде у Києві, Арку дружби народів прикрасять кольорами веселки. Інсталяція називається "Arch of Diversity" ("Арка розмаїття"), пише на своїй сторінці у Facebook Геннадій Курочка – керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на проведення комунікацій до пісенного конкурсу. 

Читайте такожУ Мінкульті заперечують наміри зносити столичну Арку Дружби народів

"Зустрічайте початок арт-інсталяції "Arch of Diversity" (Арка розмаїття)  ;)– найбільшу штучно створену кольорову веселку ever!" - йдеться у його повідомленні.

Також Курочка розповів, що після Євробачення все повернуть, як було раніше.

Арку дружби народів прикрасять до Євробачення / facebook.com/gennadiy.kurochka
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Євробачення в Україні#Арка дружби народів