Арку дружби народів до Євробачення зроблять веселковою (фото)
15:12, 25 квітня 2017Київ
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На арці зобразять веселку.
Арку дружби народів прикрасять до Євробачення / facebook.com/gennadiy.kurochka
До Євробачення-2017, яке пройде у Києві, Арку дружби народів прикрасять кольорами веселки. Інсталяція називається "Arch of Diversity" ("Арка розмаїття"), пише на своїй сторінці у Facebook Геннадій Курочка – керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на проведення комунікацій до пісенного конкурсу.
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"Зустрічайте початок арт-інсталяції "Arch of Diversity" (Арка розмаїття) ;)– найбільшу штучно створену кольорову веселку ever!" - йдеться у його повідомленні.
Також Курочка розповів, що після Євробачення все повернуть, як було раніше.
Арку дружби народів прикрасять до Євробачення / facebook.com/gennadiy.kurochka
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