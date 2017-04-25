Арку дружби народів до Євробачення зроблять веселковою (фото)

До Євробачення-2017, яке пройде у Києві, Арку дружби народів прикрасять кольорами веселки. Інсталяція називається "Arch of Diversity" ("Арка розмаїття"), пише на своїй сторінці у Facebook Геннадій Курочка – керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на проведення комунікацій до пісенного конкурсу.

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"Зустрічайте початок арт-інсталяції "Arch of Diversity" (Арка розмаїття) ;)– найбільшу штучно створену кольорову веселку ever!" - йдеться у його повідомленні.

Також Курочка розповів, що після Євробачення все повернуть, як було раніше.