Кличко про затримання в.о. голови Дарницької РДА: "Той, хто порушив закон, повинен нести відповідальність"

Кожен, хто порушив закон, повинен нести відповідальність за всією суворістю законодавства. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи затримання органами Державної фіскальної служби в. о. голови Дарницької райдержадміністрації Василя Лозового.

«Оцінка цій ситуації може бути лише одна – кожна людина, яка порушує закон, повинна нести персональну відповідальність за всією суворістю законодавства», – сказав Віталій Кличко. При цьому мер наголосив, що ні для кого не має бути жодного вийнятку.

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Органами Державної фіскальної служби України затримано в. о. голови Дарницької райдержадміністрації Василя Лозового за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна в особливо великих розмірах. Зокрема, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що такі дії були скоєні за попередньою змовою з групою осіб і призвели до збитків на суму понад 2,6 млн грн.