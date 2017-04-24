У Києві піймали "злодія в законі" із Росії, який "кришував" автокрадіїв (відео)

У Києві поліцейські під час «ділової» зустрічі у ресторані в центрі міста затримали Джошуа Гела, який у кримінальному світі має прізвисько «Гела Тбіліський». Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

«51-річний громадянин Росії був коронований в 1996 році у Москві. У Київ приїхав у минулому році і створив кілька злочинних груп, організовував кримінальні «сходки», підтримував зв'язок із «товаришами», які живуть поза Законом. Також відомо, що «Гела Тбіліський» заохочував молодь долучатися до діяльності злочинних груп. Встановлено, що у Києві, Миколаєві та Херсоні «злодій у законі» «кришував» діяльність злочинних груп, які діяли за двома напрямками – крадіжки із автомобілів та заволодіння транспортними засобами», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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Зазначається, що у минулому «Гела Тбіліський» був неодноразово судимий за тяжкі злочини (розбої, правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків), тож добре знається на кримінальних традиціях і живе за «поняттями».

За сприяння правоохоронців чоловіку скорочено термін перебування в Україні. На цей час вирішується питання щодо видворення «Гели Тбіліського» до Російської Федерації з забороною в’їзду на три роки.

Як повідомляв УНІАН раніше, поліція на початку квітня видворила з України двох кримінальних «авторитетів».

З України видворено 39-річного громадянина Грузії Чантурія Георгія Джемаловича, відомого у кримінальних колах як «Гія». Чоловік 12 років провів у в’язниці за вчинення тяжких злочинів.