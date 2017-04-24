У КМДА пообіцяли демонтувати всі "небезпечні" газові заправки до кінця тижня

У столиці в найкоротший термін демонтовано небезпечні автогазозаправні пункти, які було незаконно розміщено на території міста. Відповідно до офіційних даних Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, на початок цього року на території міста було 353 нелегально розміщені газові заправки. Сьогодні залишилося планово демонтувати 3 автогазозаправні пункти. Про це на щотижневому брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«Із початку року містом спільно з Прокуратурою демонтовано 350 незаконних автогазозаправних пунктів, із них: 249 самодемонтовано власниками та 101 об’єкт демонтовано силами міста. Останні 3 незаконних заправних пункти ми плануємо демонтувати найближчими днями. Окрім цього, 5 демонтованих АГЗП були встановлені повторно та підлягають повторному демонтажу у найближчий термін», – повідомив Володимир Бондаренко.

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Нагадаємо, 30 березня цього року керівник апарату КМДА обіцяв, що протягом місяця всі зазначені незаконні об’єкти будуть демонтовані. Станом на сьогодні робота йде швидше та випереджає відведений на це термін.

«Я ще раз наголошую, що наша мета – наведення порядку в місті. Незаконні об’єкти підвищеної небезпеки на території міста функціонувати не будуть і ми всіма можливими засобами будемо оберігати життя, здоров’я та майно киян», – наголосив Володимир Бондаренко.

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Усі демонтовані автогазозаправні пункти були встановлені з грубим порушенням норм безпеки та несли пряму загрозу життю та здоров’ю киян.

Як зазначив керівник апарату КМДА, наступним етапом боротьби міста за безпеку киян буде перевірка стаціонарних автозаправних пунктів на відповідність до норм законодавства та організація жорсткого контролю з метою запобігання повторної появи небезпечних об’єктів на території столиці.