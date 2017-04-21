Більшість читачів УНІАН виступають за виважений підхід до проблеми реклами у Києві - опитування

Більшість читачів УНІАН (58%) вважають, що рекламу у Києві слід залишити, адже це доходи для бюджету. У той же час проблему її хаотичного розміщення слід вирішувати шляхом зменшення кількості рекламних щитів, упорядкування їх, а також переходом на європейський формат.

Про це свідчать результати інтерактивного опитування, проведеного на сайті УНІАН. Питання звучало так: "Як ви вважаєте, що треба робити з рекламними щитами, які заполонили Київ?".

Менше третини опитаних (30%) повністю підтримують повну ліквідацію реклами в місті.

У той же час, 12% опитаних читачів цілком влаштовує теперішня ситуація. За варіант "залишити все як є – це робочі місця і доходи в бюджет" проголосували 12% учасників голосування.

Нагадаємо, 20 квітня на сесії Київради 85 депутатів з 99 зареєстрованих підтримали прийняття нових правил розміщення реклами в столиці, згідно з якими кількість конструкцій має скоротитися до кінця 2018 року на 75%.

Детальніше про проблеми ринку зовнішньої реклами у столиці, а також перспективи переходу на європейські стандарти у цій сфері читайте у матеріалі Ніни Сороки "Зовнішня реклама: реформа по-київськи".