У Києві на будівництво Центру захисту тварин передбачили понад 30 мільйонів гривень - Кличко

​Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками міжнародної організації захисту прав тварин із нагоди 20-ї річниці створення першого в Україні притулку для утримання безпритульних тварин SOS, і розповів, що столична влада розпочала будівництво сучасного Центру захисту тварин.

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«Турбота про безпритульних тварин – це, безумовно, одна з ознак розвинутого європейського суспільства, тому для столичної влади – це один із важливих напрямів роботи», – зазначив Віталій Кличко.

На жаль, багато років в Україні робили вигляд, що проблеми безпритульних тварин не існує, зазначив мер. А бюджетні та грантові кошти використовувалися не за призначенням.

«Сьогодні Київ – це толерантне місто, зокрема і у ставленні до тварин. Цього року на утримання громадських притулків столиці ми виділили 800 тисяч гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Також місто почало проектування та будівництво сучасного Центру захисту тварин. На будівництво передбачено більше 30 млн грн. У Центрі займатимуться лікуванням та адаптацією тварин із подальшим прилаштуванням до охочих громадян і організацій», ­– підкреслив Віталій Кличко.

Окрім того, зауважив Київський міський голова, бюджетом столиці передбачено виділення коштів на проектування та будівництво муніципального кладовища для тварин (13,3 млн грн.). На проведення вакцинації, стерилізації тварин, функціонування профільних комунальних підприємств у міському бюджеті на цей рік закладено 20 мільйонів гривень.

«Також зазначу, що ми завершили процедуру реорганізації низки комунальних підприємств та приєднали їх до КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Щоб не було неефективних дублюючих одне одного підприємств. Також найближчим часом ми проведемо відкритий і прозорий конкурс на заміщення вакантної посади керівника об’єднаного комунального підприємства. На цій посаді ми бачимо кваліфікованого менеджера, людину, яка живе цією справою і яка зможе організувати ефективну роботу КП», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва також подякував міжнародній спільноті за консультації і допомогу. І розповів, що столична влада розробила проект Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин і регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки.

Окрім того, Віталій Кличко зазначив, що особисто кілька разів звертався до правоохоронних органів, аби вони посилили заходи щодо запобігання жорстокому поводженню з безпритульними тваринами та щодо притягнення винних до відповідальності.

Київський міський голова також зауважив, що столична влада розпочала реконструкцію столичного зоопарку, який буде сучасним звіринцем європейського рівня.

«Я дякую всім небайдужим людям, хто опікується тваринами. Я люблю тварин. (Раніше у мене був собака, зараз живе кіт). І хочу запевнити, ви можете на мене розраховувати як на людину, яка робитиме все, щоби об’єднати зусилля різних організацій, зоозахисників, аби змінити ситуацію і вирішити проблему безпритульності тварин», – наголосив Віталій Кличко.