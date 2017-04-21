На базі київської дитячої лікарні №1 створять відділення екстреної допомоги - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко відкрив нове приймальне відділення в Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1 та зазначив, що на його базі створять відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми зараз знаходимось у новому приймальному відділенні дитячої лікарні № 1. Після ремонту та закупівлі нового обладнання ця лікарня стала однією з найкращих не тільки в Києві, а й в Україні. Із бюджету столиці ми виділили майже 30 млн грн на капітальний ремонт і закупівлю сучасного обладнання, яке відповідає найвищим стандартам. Адже для кожного з нас найважливіше – це здоров’я наших дітей», – підкреслив Віталій Кличко.

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Міський голова оглянув діагностичні кабінети з новим обладнанням, а також сучасні операційні та протишокові.

«Ми також плануємо, що на базі цієї лікарні буде відкрите відділення невідкладної допомоги», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що столична влада робить усе можливе, щоб підтримати працівників медичної галузі.

«Ми здійснюємо доплати до ставок медиків за рахунок коштів міського бюджету. Загалом же ми майже вдвічі збільшили фінансування медицини, і цього року з бюджету будуть виділені рекордні 7,5 млрд грн», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що на базі київської лікарні № 6 буде створена лікарня швидкої допомоги на Правому березі.