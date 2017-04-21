У Києві побудують "Manhattan city"

За словами Голови правління – президента компанії Ігоря Кушніра, з сьогоднішнього дня купити квартиру в «Manhattan city» можна буде безпосередньо поруч з будівельним майданчиком.

«Ми розширюємо географію наших відділів продажів, і «Manhattan city» не став винятком. Для людини це дуже зручно: можна не тільки уточнити подробиці про бажаних квадратних метрів, укласти договір, але й особисто переконатися в активності будівельних робіт на майданчику», - сказав Ігор Кушнір.

Житловий комплекс «Manhattan city» розташований в Шевченківському районі Києва, на перетині проспекту Перемоги та вул. Борщагівській. Він стане першим у своєму роді проектом, в якому реалізована система «плаваючих» фасадів:завдяки новітнім конструкцій та спеціальної підсвічуванню, буде створюватися ілюзія руху.

Три новобудови до 5 поверху будуть об'єднані стилобатом, на даху якого для мешканців житлового комплексу запроектовано зони відпочинку і унікальний дитячий майданчик. Планування квартир в «Manhattan city» виконані таким чином, що навіть самий вимогливий цінитель комфорту зможе вибрати житло своєї мрії – у комплексі немає жодної однакової.

В ЖК передбачена централізована система зовнышнього і внутрішнього відеоспостереження. Вхідні групи новобудов будуть оформлені з урахуванням кращих дизайнерських рішень світу.

На перших 5 поверхах запланований паркінг, а так само комерційні приміщення, в яких буде розміщено фітнес-клуб з басейном, дитячий центр розваг і розвитку, магазини, бутіки.

Як підкреслили в прес-службі «Київміськбуду», зараз на нерухомість в ЖК «Manhattan city» діє знижка до -15%.

«Більш докладні умови отримання знижки, подробиці про вільні квартири та іншу актуальну інформацію з радістю нададуть фахівці відділу продажу: (044) 280 90 11», - відзначили в прес-службі.