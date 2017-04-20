КМДА доручає комунальним підприємствам розробити плани підвищення якості послуг

Підвищення якості послуг ЖЕКів відбуватиметься лише за умови комплексного розвитку житлово-комунальної сфери та встановлення чітких стандартів роботи. Кожне підприємство повинне розробити план заходів, спрямованих на підвищення рівня сервісу. Про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що понад 70% дзвінків на номер міського контакт-центру 1551 стосуються саме якості надання житлово-комунальних послуг.

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«У середньому протягом місяця на 1551 надходить 300-400 звернень киян, які незадоволені роботою та рівнем обслуговування ЖЕКів. І ми розуміємо, що є низка причин такого стану речей. За останні два роки ми провели оптимізацію галузі: прибрали неефективний персонал та витрати, які не стосувалися безпосередньо надання послуг людям. Але ми мусимо визнати, що лише адміністративним шляхом ми не досягнемо якісного сервісного розвитку керівних компаній», – сказав заступник голови КМДА.

За словами Петра Пантелеєва, в кожному районі необхідно розробити плани комплексного розвитку керуючих компаній, які обслуговують житловий фонд.

«Звертаючись до ЖЕКу, мешканці повинні отримувати не відписки про відсутність фінансування, а бачити реальну роботу у своєму будинку чи дворі. Ці плани повинні орієнтуватися на зниження неефективних затрат, стосуватися технічної оснащеності ЖЕКів, умов праці робітників, які повинні мати добротний інвентар та уніформу. Індикатором успішності цих підприємств стане лояльність киян і кількість звернень на 1551 та інші гарячі лінії», – підкреслив представник КМДА.