У Київраді зібралися зобов'язати продавців і офіціантів говорити українською

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали у першому читанні проект рішення “Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині”. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відповідним документом пропонується встановити, що в Києві мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій комунальної форми власності є державна мова — українська. Також прописано, що всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- та візуальної рекламної продукції мають бути написані українською або іншою мовою з обов'язковим зазначенням їх перекладу чи транслітерації.

“Також відповідний проект рішення покликаний чітко окреслити, що всі послуги в сфері обслуговування в столиці — спілкування з клієнтами, меню в закладах громадського харчування тощо, першочергово повинно здійснюватися українською мовою. Переходити на іноземну мову варто лише тоді, коли клієнт сам про це попросить. Це рішення носитиме рекомендаційний характер і покликане відновити історичну справедливість щодо нашої мови, яка століттями пригнічувалася”, — говорить депутат Київради Юрій Сиротюк, який є суб'єктом подання відповідного рішення.

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“Я вважаю, що це абсолютно правильна ініціатива, і як громадянин, я хочу щоб до мене зверталися українською мовою і пропонували меню рідною мовою. Але якщо ми вже взялися за цю проблему, то треба вирішувати її системно, у відповідності з усіма юридичними нормами. Необхідно також прописати конкретні механізми його реалізації”, - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Рішення у першому читанні підтримав 91 депутат.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступає за збільшення частки української мови на телебаченні.