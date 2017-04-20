Кличко пригрозив звільненням керівникам ЖЕКів
Мер Києва також нагадав, що вже звільнили 12 керівників жеків.
Київська адміністрація буде позбавлятися від чиновників, які ігнорують звернення киян. Про це сьогодні заявив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.
«Кияни незадоволені роботою жеків. І я вже говорив: тільки за останній місяць на гарячу лінію 1551 надійшло майже 300 звернень з приводу непрофесійної роботи співробітників жеків», – заявив Віталій Кличко.
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Мер Києва також нагадав, що вже звільнили 12 керівників жеків за ігнорування звернень від киян, і що всі посадові особи, які не реагують на звернення людей і не працюють належним чином, будуть звільнені зі своїх посад.
«Я попередив профільних заступників та керівників районів і комунальних підприємств, вони відповідають за якість послуг, які отримують кияни. Ми отримуємо численні звернення від людей про те, що, приміром, у дворі вириють яму, завершать ремонтні роботи, а траншеї так і залишаються", – заявив Віталій Кличко, підкресливши, що вважає таку ситуацію неприйнятною, і додавши: "Я доручив головам районів перевірити всі місця розриття, де "Київенерго" здійснювало ремонтні роботи тепломереж, і проконтролювати, чи ліквідувало їх підприємство, чи там асфальт і облаштована територія".