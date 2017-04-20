Кличко пригрозив звільненням керівникам ЖЕКів

Київська адміністрація буде позбавлятися від чиновників, які ігнорують звернення киян. Про це сьогодні заявив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Кияни незадоволені роботою жеків. І я вже говорив: тільки за останній місяць на гарячу лінію 1551 надійшло майже 300 звернень з приводу непрофесійної роботи співробітників жеків», – заявив Віталій Кличко.

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Мер Києва також нагадав, що вже звільнили 12 керівників жеків за ігнорування звернень від киян, і що всі посадові особи, які не реагують на звернення людей і не працюють належним чином, будуть звільнені зі своїх посад.

«Я попередив профільних заступників та керівників районів і комунальних підприємств, вони відповідають за якість послуг, які отримують кияни. Ми отримуємо численні звернення від людей про те, що, приміром, у дворі вириють яму, завершать ремонтні роботи, а траншеї так і залишаються", – заявив Віталій Кличко, підкресливши, що вважає таку ситуацію неприйнятною, і додавши: "Я доручив головам районів перевірити всі місця розриття, де "Київенерго" здійснювало ремонтні роботи тепломереж, і проконтролювати, чи ліквідувало їх підприємство, чи там асфальт і облаштована територія".