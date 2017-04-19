Столична влада обіцяє введення електронної системи запису до лікарів до кінця року

​До кінця 2017 року в медичних закладах первинної ланки всіх столичних районів працюватиме електронна система запису до лікарів. Про це під час прес-сніданку повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«Сьогодні ми вже маємо результати роботи системи HELSI у Подільському районі, де записалися до лікарів більше 23 000 разів, а 18 000 пацієнтів заведені в систему, користуючись якою, пацієнти можуть знайти на сайті свого дільничного лікаря за адресою проживання. Користувачі системи можуть записатися на прийом до терапевта, педіатра, профільного лікаря на конкретний час через інтернет, колл-центр, у реєстратурі та не витрачати час у черзі», – розповів заступник голови КМДА Микола Поворозни, передає прес-служба відомства.

За його словами, розробники врахували всі тонкощі роботи з пацієнтом, розробивши можливість гнучкого пошуку лікаря за спеціальністю, прізвищем, місцем роботи та адресою проживання пацієнта. У систему занесені адреси всіх дільниць, закріплені за ними терапевти й педіатри, що дозволяє пацієнтам знайти лікаря на сайті за адресою проживання. Також кияни можуть онлайн на Порталі пацієнта переглядати свої візити до лікаря і результати прийомів (консультаційні листи). Для ведення медичної картки дитини передбачена можливість зв’язку її медкартки з профілем батьків.

«На цьому робота з удосконалення системи не завершена. Наразі розробники працюють над повноцінним кабінетом лікаря та електронною медичною карткою пацієнта з даними, що вносяться не тільки сімейним лікарем, але й вузькопрофільними спеціалістами, а також результатами діагностичних і лабораторних досліджень. Також в системі передбачать формування електронних направлень, на підставі яких здійснюватиметься запис до вузькопрофільного лікаря та на діагностичні дослідження. Окрім того, буде передбачено можливість використання електронного направлення в інших поліклініках і єдиній міській системі запису на діагностичні дослідження МРТ та КТ, над якою також працюють розробники», – зауважив Микола Поворозник.

Також, за його словами, заплановано підключення районних диспетчерських невідкладної допомоги, що дозволить приймати виклики з використанням єдиної бази пацієнтів поліклінік, ефективно управляти бригадами невідкладної допомоги. Окрім того, до системи будуть підключені стоматологічні поліклініки ТМО «Київська стоматологія», що передбачає створення стоматологічної карти із зубною формулою для пацієнтів стоматологій міста.