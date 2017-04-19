Багатостраждальний київський велотрек планують відкрити 20 травня 2017 року
Наразі тривають фінішні роботи з відновлення полотна велотреку із влаштуванням сучасного спортивного покриття.
Відкриття столичного велотреку та центру велосипедної культури заплановано на 20 травня 2017 року. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко під час інспекції реставрації комплексу Київського велотреку, що розташований у Шевченківському районі.
«Після завершення будівництва та введення об’єкту в експлуатацію місто не тільки врятує пам’ятник архітектури та історії, один із найстаріших у Європі велотреків, та отримає спортивний об’єкт, що відповідатиме сучасним вимогам до споруд такого класу, але й перетворить територію навколо велотреку на справжній центр велосипедної культури Києва. Станом на сьогодні виконання обсягів робіт становить 90%», – розповів Олександр Спасибко.
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Він також повідомив, що наразі тривають фінішні роботи з відновлення полотна велотреку із влаштуванням сучасного спортивного покриття, завершена реконструкція адміністративно-спортивної будівлі з облаштуванням приміщень для потреб спортсменів (роздягальні, душові, медпункт, тренажерний зал, сайклинг-студія, майстерня для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо), відновлено трибуни на 280 глядачів. Окрім того, збудовано кафе та підземний паркінг на 40 машино-місць із можливістю паркування мікроавтобусів, що використовуються велокомандами. Впорядковано територію навколо велотреку, створено спільний громадський простір із парком ім. О. Гончара. До відкриття в парку проведуть ландшафтні роботи й висадять зелені насадження.
«За ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка та в рамках створення концепції розвитку велоінфраструктури Києва там облаштовують сучасну інфраструктуру для комфортного користування як професіоналів, так і любителів», – підкреслив Олександр Спасибко та додав, що в обговоренні проекту реставрації велотреку та контролі виконання робіт активну участь брали столичні активісти-велосипедисти.