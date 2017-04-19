Багатостраждальний київський велотрек планують відкрити 20 травня 2017 року

​Відкриття столичного велотреку та центру велосипедної культури заплановано на 20 травня 2017 року. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко під час інспекції реставрації комплексу Київського велотреку, що розташований у Шевченківському районі.

«Після завершення будівництва та введення об’єкту в експлуатацію місто не тільки врятує пам’ятник архітектури та історії, один із найстаріших у Європі велотреків, та отримає спортивний об’єкт, що відповідатиме сучасним вимогам до споруд такого класу, але й перетворить територію навколо велотреку на справжній центр велосипедної культури Києва. Станом на сьогодні виконання обсягів робіт становить 90%», – розповів Олександр Спасибко.

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Він також повідомив, що наразі тривають фінішні роботи з відновлення полотна велотреку із влаштуванням сучасного спортивного покриття, завершена реконструкція адміністративно-спортивної будівлі з облаштуванням приміщень для потреб спортсменів (роздягальні, душові, медпункт, тренажерний зал, сайклинг-студія, майстерня для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо), відновлено трибуни на 280 глядачів. Окрім того, збудовано кафе та підземний паркінг на 40 машино-місць із можливістю паркування мікроавтобусів, що використовуються велокомандами. Впорядковано територію навколо велотреку, створено спільний громадський простір із парком ім. О. Гончара. До відкриття в парку проведуть ландшафтні роботи й висадять зелені насадження.

«За ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка та в рамках створення концепції розвитку велоінфраструктури Києва там облаштовують сучасну інфраструктуру для комфортного користування як професіоналів, так і любителів», – підкреслив Олександр Спасибко та додав, що в обговоренні проекту реставрації велотреку та контролі виконання робіт активну участь брали столичні активісти-велосипедисти.