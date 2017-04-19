Будівлю Театру на Подолі очікує експертиза

На черговому засіданні члени робочої групи визначилися, за якими саме напрямами необхідна першочергова експертиза. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«Ми зупинилися на двох експертизах – це містобудівний аналіз, тобто що можливо було б побудувати на вказаній земельній ділянці, та експертиза проектних рішень, тобто фактично це комплексна експертиза, про яку ми говорили раніше. Поки що складно сказати про вартість таких експертиз, але хочу зазначити, що дві організації погодилися провести їх безкоштовно – це Національна спілка архітекторів України та «Інститут Генерального плану міста Києва», – сказав Володимир Бондаренко.

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Окрім заслуховування позицій членів робочої групи щодо списку експертиз і досліджень, які необхідно провести, платності або безкоштовності цих послуг, на засіданні також обговорили пропозиції стосовно джерел фінансування та доцільність або необхідність зупинки будівельних робіт на об’єкті.

Як зазначив керівник апарату КМДА, мета даної робочої групи – знайти виважене та відповідальне рішення проблеми з будівлею театру та виробити процедуру унеможливлення подібних конфліктів у майбутньому.

«Ситуація з будівлею театру – результат поганої комунікації і неналежного громадського обговорення. Ми маємо розуміти, що замовник будівництва та забудовник повинні вступати в діалог із громадою та навчитися чути один одного. Якщо такого діалогу не було, то місто завжди стоятиме на боці громади», – підкреслив Володимир Бондаренко.