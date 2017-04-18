В КМДА розповіли про збереження пам'яток столиці та археологічні роботи

Київська міська державна адміністрація системно піклується про збереження надбань культурної спадщини столиці. Про це під час круглого столу з нагоди Міжнародного дня охорони пам’яток та визначних місць повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Під час заходу було прозвітовано про роботу міської влади щодо збереження та реставрації пам’яткоохоронних об’єктів Києва. Як зазначила Ганна Старостенко, з 20 тисяч столичних будівель понад 4 тисячі мають статус пам’яток культурної спадщини, а 179 із них занесено до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Однак, значна кількість пам’яток міста потребують проведення консерваційних і реставраційних робіт.

«Міська влада на чолі з Віталієм Кличком піклується про збереження культурної спадщини столиці. Впевнена, що Київ із його величезним історичним архітектурним надбанням посяде провідне місце серед європейських столиць, які гідно дбають про власну культурну спадщину», – підсумувала Ганна Старостенко.

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Окрім того, вона зауважила, що столична адміністрація тримає під контролем ситуацію з археологічними розкопками на Поштовій площі та передбачила необхідне фінансування з міського бюджету. Заступник голови КМДА зазначила, що у 2017 році в бюджеті Києва закладено близько 27 млн грн на проведення наукового дослідження, консервації і музеєфікації археологічних знахідок, знайдених під час реконструкції Поштової площі.

«Договір на виконання цих робіт було укладено наприкінці минулого року. До кінця 2017 року ми очікуємо від археологів та реставраторів на розробку конкретних методик із консервації та концепцію музеєфікації знахідок середньовічного Києва часів ХІ-ХІІ століття згідно затвердженого графіка робіт», – повідомила Ганна Старостенко.

Вона також додала, що за дорученням Віталія Кличка Департамент культури КМДА працює над концепцією створення музейної експозиції на Поштовій площі. Адже мер переконаний, що знайдені стародавності повинні стати частиною культурного життя Києва.