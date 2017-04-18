Через похолодання у Києві передумали відключати гарячу воду
20:42, 18 квітня 2017Київ
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Через похолодання гарячу воду передумали відключати.
У Києві через холоди залишать гаряче водопостачання / Фото УНІАН
Через настання холодів у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає 44.ua.
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"Ми плануємо відкоригувати графік проведення гідравлічних випробувань, щоб на період відносного похолодання у квартирах киян не вимикали гарячу воду", - сказав Пантелєєв.
Раніше повідомлялося, що з 18 квітня по 4 травня в чотирьох районах Києва очікується планове відключення гарячої води. Завершення гідравлічних випробувань очікується наприкінці літа.
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