Через похолодання у Києві передумали відключати гарячу воду

Через настання холодів у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає 44.ua.

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"Ми плануємо відкоригувати графік проведення гідравлічних випробувань, щоб на період відносного похолодання у квартирах киян не вимикали гарячу воду", - сказав Пантелєєв.

Раніше повідомлялося, що з 18 квітня по 4 травня в чотирьох районах Києва очікується планове відключення гарячої води. Завершення гідравлічних випробувань очікується наприкінці літа.