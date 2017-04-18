У Києві пройде гей-парад, провести його хочуть на Хрещатику

У середині червня в Києві відбудеться третій за рахунком Марш рівності (ЛГБТ-спільноти). Про це розповів представник організації KyivPride Зорян Кісь, передає 44.ua.

"Якщо минулого року в Марші рівності взяли участь близько 2 тис. осіб, то в цьому ми плануємо, що до ходи приєднається близько 5 тис. учасників", - сказав Кісь.

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За його словами, акція, як і в минулому році, пройде в середині червня в центрі Києва. "Зараз ми з Нацполіцією обговорюємо можливість проведення Маршу на Хрещатику. Однак у зв'язку з тим, що цього року учасників буде більше, то зараз цей варіант допрацьовується. Також ми запропонували збільшити маршрут", - сказав активіст.

Крім того, зі слів Кіся, йому на сторінку у Facebook вже почали надходити погрози з боку радикалів, зокрема, політиків. Також активіст не відкидає, що під час Маршу можуть виникнути провокації.