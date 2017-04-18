На базі київської лікарні № 6 буде створена лікарня швидкої допомоги на Правому березі - Кличко

На базі київської міської клінічної лікарні № 6 буде створена лікарня швидкої допомоги на Правому березі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції у КМКЛ № 6, повідомляє прес-служба КМДА.

«У Києві сьогодні одна лікарня швидкої допомоги, яка розташована на Лівому березі і надає ургентну допомогу мешканцям усієї столиці. І правильно буде створити лікарню швидкої допомоги й на Правому березі. У лікарні № 6 є усі можливості для цього і всі фахівці. Тож ми ухвалили рішення про створення на її базі лікарні швидкої допомоги», – зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що вже почали передпроектні роботи щодо будівництва і будуть виділені гроші з бюджету, щоб приступити до будівництва.

Планується, що лікарня прийматиме ургентних хворих Солом’янського, Святошинського та Голосіївського районів (загалом близько одного мільйона киян).

Мер зауважив, що клініка – це не тільки приміщення, а перш за все – персонал і високотехнологічне обладнання. І оглянув новий комп’ютерний томограф, який місто за бюджетні кошти придбало для КМКЛ № 6.

«Ми закуповуємо найсучасніше обладнання, щоб надавати якісний сервіс. Адже технології у медицині – це пріоритет. Потреба в такому обладнанні дуже висока. Томограф працюватиме 24 години на добу. Кожен киянин зможе отримати сервіс безкоштовно за рахунок міста», – зауважив Віталій Кличко.

Томограф дозволяє провести огляд головного мозку, судин голови та органів грудної клітини. Зараз персонал КМКЛ № 6 проходить навчання на комп’ютерному томографі, а вже з наступного тижня розпочнеться прийом пацієнтів.