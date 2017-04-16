У Києві підтопило дорогу на вулиці Борщагівській, рух ускладнено

12:22, 16 квітня 2017
Київ
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Ремонтники вже прибули на місце прориву.

У Києві затопило вулицю Борщагівську / "Фейсбук" КМДА

У столиці у зв’язку з підтопленням проїжджої частини ускладнено рух вулицею Борщагівською на відрізку від Повітрофлотського проспекту до Політехнічного провулку. Про це повідомляється на сторінці КМДА у Facebook.

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Аварійна бригада ПАТ "АК "Київводоканал" розпочала локалізацію пошкодження на водопроводі діаметром 500 мм. На місці також працюють рятувальники.

Зазначимо, в середині березня Борщагівську затоплювало вже двічі.

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Теги: #Київ#борщагівська#затопило