У Київраді пропонують зобов'язати продавців говорити українською мовою і перекладати вивіски. Про це повідомив автор проекту, депутат Київради від ВО "Свобода" Юрій Сиротюк в Facebook.

"Проект простий як двері. Він закріплює конституційне право українця на обслуговування в сфері послуг рідною мовою. Звертання в магазині, кафе, у транспорті мають починатися українською мовою. В кав'ярнях має бути меню українською. І саме його мають пропонувати першим. Вивіски та оголошення мають бути україномовними або у випадку, коли зареєстрований міжнародний торгівельний знак, рівновеликими буквами, транслітеровані", - заявив він.

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За його словами, "рішення абсолютно недискримінаційне щодо інших мовних груп". Відповідний проект рішення буде винесено на голосування в Київраді 20 квітня.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступає за збільшення частки української мови на телебаченні.