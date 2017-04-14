У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі

У Києві з 18 до 30 квітня на Кільцевій дорозі на ділянці від вулиці Соборної до повороту на місто Вишневе буде обмежено рух транспорту до чотирьох смуг руху.

Читайте такожУ Києві поліція посилила заходи безпеки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, причина обмеження - проведення робіт з капітального ремонта дорожнього покриття.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонту.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня рух транспорту на Кільцевій дорозі обмежувався для ремонту на ділянці від проспекту Леся Курбаса до вулиці Соборної.