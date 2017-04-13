Кличко обговорив з президентом Азербайджану співпрацю та інвестування в Україну

Мер Києва Віталій Кличко обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим співпрацю та інвестування в Україну. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Азербайджан як ніхто розуміє ті виклики та проблеми, які сьогодні постали перед Україною в зв’язку з анексією Криму, агресією на Донбасі. Держави завжди були надійними і прогнозованими партнерами та підтримували один одного, заявив Кличко.

«Я переконаний, що така тенденція співпраці збережеться і в майбутньому. Ми повинні допомагати один одному в розв’язанні наших проблем, наше партнерство і дружба повинні розвиватися і виходити на новий рівень. Сьогодні особливо вдалий момент для інвестицій в Україну, зокрема в Київ. І я вдячний азербайджанському бізнесу, який вкладає кошти в проекти в українській столиці», – підкреслив Кличко.

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Він зазначив, що вражений тим, як змінився і як бурхливо розвивається Баку.

«Я вражений побаченим, тим, як поєднані самобутність і сучасність, тим, які об’єкти інфраструктури ви побудували. І для нас дуже важливий і цікавий такий досвід. Також кілька років тому Азербайджан на високому рівні провів конкурс «Євробачення». Київ зараз готується до цієї події і нам теж буде цікаво почути про досвід азербайджанської сторони. Розвиток бізнесу, культурних проектів, організація великих спортивних подій – це те, в чому у нас великі перспективи співпраці, які ми вже реалізовуємо», – наголосив мер Києва.

Ільхам Алієв зазначив, що Азербайджан зацікавлений і надалі розвивати співпрацю і вкладати інвестиції в Україну. Зараз також триває робота, щоб незабаром збудувати та відкрити в Києві «Торговий дім Азербайджану» для пожвавлення бізнесу і торгових відносин між двома країнами.

Віталій Кличко подарував президенту Азербайджану, як великому шанувальнику спорту, лімітоване видання книги «Goat» про життя Мухаммеда Алі в фотографіях, із оригінальним підписом легендарного чемпіона. Також у Баку Віталій Кличко поклав квіти до Меморіалу пам’яті Гейдара Алієва та до меморіалу на «Алеї шахідів».

В азербайджанській столиці мер Києва, зокрема, зустрінеться з главою виконавчої влади Баку, урядовцями, представниками великого бізнесу, відвідає знакові об’єкти інфраструктури.