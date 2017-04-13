У КМДА заявили, що суд не скасовував рішення Київради про заборону продажу алкоголю вночі. Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає прес-служба адміністрації.

Учора, 12 квітня, з’явилася інформація про те, що Господарський суд Києва начебто скасував рішення Київради про обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00. Бондаренко зауважив, ця інформація не відповідає дійсності.

«Насправді це чергова маніпуляція горе-бізнесменів. Даним рішенням суду зобов’язано Київську міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом скасування рішення від 22.09.2016 № 19/1023 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві». Раніше Київраду це зобов’язало зробити і Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Але станом на цей час рішення Київради про обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 чинне», – зауважив Бондаренко.

За його словами, варто звернути увагу на кілька фактів. Так, рішення Київради від 22.09.2016 № 19/1023 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві» підтримано усіма без винятку депутатськими фракціями, 86 голосів «За» – це реакція на звернення виборців.

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"Окрім цього, важливим моментом є відповідальність бізнесу. Не зважаючи на те, що юридична відповідальність відсутня, існує відповідальність соціальна. І соціально відповідальний бізнес сьогодні виконує це рішення, не реалізовуючи алкоголь із 23:00 до 10:00. Місто безмежно вдячне цим свідомим і відповідальним підприємцям", - додав він.

У 2014 році серед виявлених осіб, які вчинили злочини, 4,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. У 2015 році такий відсоток вже складав 3,1%. У 2016 році – 2,3%. У січні-лютому 2017 року – 1,3%.

"Кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння за 4 роки зменшилась у 4 рази! Ця статистика свідчить про необхідність зазначеного обмеження на території Києва", - зазначив Бондаренко.

Він наголосив, що рішення суду ухвалюються іменем України. "Рішення суду, які набрали законної сили – обов’язкові для виконання. Київрада сьогодні подала апеляційну скаргу. Ми будемо боротися до кінця! Набере законної сили рішення – будемо виконувати. Але у скасування обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 не вірю! Переконаний, таке рішення точно не на користь місту!", - підсумував Бондаренко.

Як повідомлялося, Київрада планує ввести "сухий закон" на час Євробачення.