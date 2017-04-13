Кличко хоче встановити у Києві найбільший прапор України

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Баку з главою виконавчої влади азербайджанської столиці Гаджибалою Абуталибовим.

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«Нам є чому повчитися в Баку. Особливо нас цікавить досвід реставрації старого міста, будівництва сучасної інфраструктури. Мене також вразила підсвітка будівель у місті, яка дуже гарно зроблена. І особливий інтерес у мене – до вашої площі Національного прапору. Я давно хочу встановити такий масштабний прапор у Києві. І ми вже працюємо над цим проектом. Але нам знадобиться ваш досвід і ваша допомога», – підкреслив Віталій Кличко.

У зустрічі також брав участь головний архітектор Баку. Зокрема домовилися, що він відвідає Київ, аби оглянути будівлі, які планує підсвічувати київська влада, проконсультувати українських фахівців і визначитися яка потрібна Києву допомога в художньому освітленні та консультації щодо встановлення головного державного прапора.

«Також найближчим часом я відправлю в Баку головного архітектора Києва, щоб він подивився як тут виглядає і підсвітка, і старе місто, і ультрасучасна архітектура», – зазначив Віталій Кличко.

Він подякував Гаджибалу Абуталибову за співпрацю, підтримку й за готовність допомагати Києву та Україні.

«Між Україною і Азербайджаном завжди були чесні відносини, ми це цінуємо. І готові розвивати нашу співпрацю, ділитися досвідом, сприяти бізнесу, який працює з Україною», – зазначив Гаджибала Абуталибов.

У Баку Віталій Кличко відвідав площу Національного прапора та оглянув встановлений там найбільший державний прапор Азербайджану. Також мер Києва прогулявся старим містом, оглянув новостворені сквери в центрі Баку.