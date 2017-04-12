Кличко сходив на кладовище

​Київські кладовища мають бути прибрані та впорядковані до поминальних днів. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив під час виїзної інспекції з главами районів напередодні поминальних днів, які відбудуться з 23 до 26 квітня та 9 травня.

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Зокрема, Віталій Кличко оглянув Лук’янівське кладовище. Тут здійснили благоустрій території, відремонтували алеї та впорядкували занедбані могили.

Мер наголосив, що цього року на поточні потреби Лук’янівського кладовища столиця виділила 5,6 млн грн, а також ще 2,6 млн – на ремонт водопроводу, облаштування доріжок, встановлення освітлення тощо.

«Наше завдання – зробити так, аби кладовища у столиці виглядали охайно, і люди бачили, що за могилами їхніх рідних доглядають», – зазначив Віталій Кличко.

За словами міського голови, тривають роботи з облаштування інших цвинтарів Києва. За два роки від звалищ очистили Берковецьке, Байкове та Лісове кладовища, звідки вивезли 80 тисяч кубометрів сміття – це 6 тисяч вантажівок. На черзі – благоустрій Північного кладовища.

Віталій Кличко доручив главам районів забезпечити прибирання територій і допомогти в наведенні ладу на кладовищах та прилеглих територіях. Департамент транспортної інфраструктури спільно з патрульною поліцією міста повинні гарантувати безпеку руху транспорту на Великдень та в період поминальних днів, а також організувати відповідні транспортні маршрути в цей період. Також мер доручив організувати чергування карет швидкої допомоги на кладовищах та забезпечити громадський порядок на територіях.